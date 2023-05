Repubblica conferma: Spalletti più lontano, rifiuta il rinnovo e può presentare dimissioni

Quale futuro per Luciano Spalletti? E' un'incognita ancora, ma l'allenatore di Certaldo sembra più lontano da Napoli e dal Napoli.

Quale futuro per Luciano Spalletti? E' un'incognita ancora, ma l'allenatore di Certaldo sembra più lontano da Napoli e dal Napoli. Lo scrive l'edizione online de La Repubblica, che conferma il fatto che Spalletti sia irritato per il fatto che De Laurentiis abbia attivato l'opzione tramite pec, senza passare prima da una conversazione col diretto interessato, e per questo ha rifiutato il rinnovo fino al 2025 propostogli dal presidente. Per andar via subito, però, il quotidiano sottolinea come il tecnico toscano debba dare le dimissioni.