Repubblica conferma: Spalletti punterà su Meret! Il Napoli valuta il rinnovo

L'intenzione del Napoli e di Luciano Spalletti è quella di puntare su Alex Meret e non su David Ospina come portiere. Ve lo avevamo anticipato e oggi viene confermato da La Repubblica in edicola. Secondo il quotidiano, ci sono già stati dei contatti con l'entourage dell'estremo difensore friulano, ma è solo dopo l'Europeo che si parlerà di rinnovo di contratto. Al momento l'ex Udinese ha un accordo in scadenza a giugno 2023, il club azzurro valuta l'ipotesi di allungarlo.