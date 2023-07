Repubblica - Contatti per Scalvini, ma l’Atalanta chiede oltre 40mln: l’accordo è lontano

Il Napoli sta lavorando per cercare il profilo adatto a sostituire Kim Min-jae, per cui manca solo l'annuncio ufficiale da nuovo giocatore del Bayern Monaco.

