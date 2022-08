Repubblica - CR7 vuole il Napoli! Trattativa iniziata un mese fa: ora tocca allo United

ADL dirige le operazioni, non avendo necessità di fare cassa o di cedere subito Osimhen.

CR7 al Napoli è il tormentone di fine mercato. Il portoghese vuole il Napoli e ha incaricato il suo manager di rompere gli indugi, scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica raccontando che Mendes ha esasperato il suo pressing su ADL per una trattativa cominciata sotto traccia più di un mese fa. CR7 non accetta di non giocare la Champions ed ha deciso di lasciare lo United, ma Marsiglia e Sporting per lui sono solo soluzioni di scorta che - si legge - s'è messo in testa di tornare in Italia ed indossare la maglia azzurra, ma dovrebbe fargli posto Osimhen: il Napoli non ha chiuso la porta all'amico Mendes ma ha chiesto 130mln per il nigeriano ed il pagamento del 75% dell'ingaggio del portoghese. ADL dirige le operazioni, non avendo necessità di fare cassa o di cedere subito Osimhen. Tocca allo United fare la prima mossa. ma serve un'offerta irrinunciabile anche perché cedendo ora Osimhen perderebbe i benefici fiscali del decreto crescita e perché il club non ha ancora ammortizzato il grosso dei 70mln investiti: per questo chiede 130mln.