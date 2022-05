Repubblica - Decide il denaro: Osimhen sul mercato e persiste il dilemma partner

Victor Osimhen sta disputando una grande stagione e ovviamente è monitorato da diversi club. Se arrivasse la proposta congrua, andrebbe via.

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen sta disputando una grande stagione e ovviamente è monitorato da diversi club. Se arrivasse la proposta congrua, andrebbe via. A sostenerlo è La Repubblica: "Osimhen. È sul mercato. Base d’asta 100 milioni. Parte se arriva l’offerta. La vendita prescinde dal progetto tecnico, ma questa è la linea. Decide la cassa. Se rimane, persiste il dilemma: ha bisogno di una seconda punta o di una sottopunta, come preferisce Spalletti? Quindi: Mertens o Zielinski, protagonista quest’anno in negativo?".