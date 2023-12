Repubblica - Duello di mercato Napoli-Roma, il tedesco Kehrer accostato agli azzurri

Dopo la trattativa saltata per Bonucci, la Roma è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per sostituire N'Dicka in partenza per la Coppa d'Africa.





TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Dopo la trattativa saltata per Bonucci, la Roma è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per sostituire N'Dicka in partenza per la Coppa d'Africa. Secondo Repubblica, il club giallorosso tra gli obiettivi ha un calciatore seguito anche dal Napoli: "Altro nome sulla lista è quello del nazionale tedesco Thilo Kehrer, 27 anni, ora al West Ham, accostato anche al Milan e e al Napoli per la finestra di gennaio. In Premier quest'anno solo quattro presenze a partita iniziata. Cinque anni fa il Psg lo prese dallo Schalke per 37 milioni, un anno fa lo hanno rivenduto agli Hammers per 12".