Repubblica - Dybala, c'è anche il Napoli: ecco la richiesta d'ingaggio dell'argentino

© foto di www.imagephotoagency.it

L’Inter si è fondata da tempo su Paulo Dybala, ma Marotta per poter chiudere deve prima liberarsi di ingaggi importanti: gli indiziati sono Sanchez e Dzeko ed intanto per l'argentino non mancano i sondaggi di altri club con il suo procuratore Antun. Il quotidiano Repubblica fa i nomi del Milan, dello United e dell’Arsenal che hanno chiesto informazioni, ma nella lista c'è ora anche il Napoli. Il club partenopeo s'è informato sulle richieste del giocatore che ora sono di 6mln (più 1 di bonus) d'ingaggio per quattro anni e rappresentano un ostacolo importante per una società che ha sposato la linea della sostenibilità abbassando gli ingaggi.