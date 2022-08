Repubblica - Entro mercoledì summit col Sassuolo per chiudere Raspadori: le cifre

Giacomo Raspadori vuole il Napoli, il Napoli vuole Giacomo Raspadori. Ma prima va trovato l'accordo con il Sassuolo.

Giacomo Raspadori vuole il Napoli, il Napoli vuole Giacomo Raspadori. Ma prima va trovato l'accordo con il Sassuolo. Per questo è previsto a breve un altro incontro tra azzurri e neroverdi, come riportato da 'Repubblica.it': "Il Sassuolo ha respinto l'offerta di 28.5 milioni di euro euro più 6 di bonus. Gli emiliani chiedono 32-33 milioni di base fissa più bonus - facili da raggiungere - per toccare quota 35. Tra martedì e mercoledì è previsto un nuovo vertice tra le due società per cercare di chiudere l'affare".