Repubblica - Fabian, c'è il sì al PSG: ora club in contatto per chiudere l'affare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabian Ruiz ha detto sì al Psg. Secondo la versione on line di Repubblica, il centrocampista spagnolo ha trovato l'accordo economico con il club francese, che offre al Napoli 25 milioni di euro bonus compresi. Una trattativa che sta vivendo le fasi più calde, con i due club in stretto contatto per cercare un accordo definitivo.