Repubblica - Fabian non rinnova e il Napoli non vuole avvicinarsi alla scadenza: due big alla finestra

Fabian Ruiz non ha ancora rinnovato il suo contratto e per questo motivo in estate potrebbe partire. A scriverlo è l'edizione odierna del quotidiano Repubblica: "Lo spagnolo non ha rinnovato il contratto e il Napoli non vuole arrivare troppo vicino alla scadenza (2023) col rischio di far crollare la valutazione. Atletico Madrid e Psg restano interessate, il Napoli ascolterà eventuali proposte".