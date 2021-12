Repubblica - Giuntoli al lavoro per il post-Manolas: piacciono Kumbulla e un'alternativa

Dopo la partenza di Manolas, tornato in Grecia, il Napoli a gennaio dovrà tornare sul mercato per regalare a Spalletti un centrale difensivo. Come riporta l'edizione online di Repubblica, a Giuntoli piace tantissimo il centrale della Roma Kumbulla, ma difficilmente Mourinho lascerà partire l'albanese a gennaio senza avere un ricambio dal mercato. Un altro profilo che piace molto al Napoli, e al suo allenatore Spalletti, è Casale del Verona. Il centrale difensivo classe 1998 si sta mettendo in mostra in questa stagione. Il Verona valuta il cartellino del giocatore 15 milioni di euro, il rapporto tra le due società è ottimo e si potrebbe arrivare a un accordo.