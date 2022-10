Repubblica - Giuntoli in scadenza nel 2024: la Juve lo ha già contattato

L'edizione online di Repubblica svela di primi contatti esplorativi tra i vertici della Juventus e il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli

L'edizione online di Repubblica svela di primi contatti esplorativi tra i vertici della Juventus e il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Negli scorsi giorni - si legge - c'è stato un primo confronto tra le parti per sondare il terreno e capire se sarà possibile inserire il ds dei partenopei - legato al club di De Laurentiis da un contratto in scadenza nel 2024 - nell'organigramma della Juventus.

I discorsi su una rivoluzione tecnica verranno rimandati al 2023, ma l'idea in quell'occasione è inserire una figura che possa fare da tramite tra l'attuale ds Federico Cherubini e la proprietà. Giuntoli, in questo senso, è il nome in cima alla lista.