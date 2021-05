Repubblica - Giuntoli precario, spunta la Juve: da Torino sondato anche Gattuso

Destino sospeso per molti, anche il futuro di Giuntoli è in bilico. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica scrive: "Il nome del dirigente - a sua volta relegato in una condizione da precario - è stato accostato a di recente quello della Juventus, che attraverso qualche big dello spogliatoio ha sondato il terreno pure per Gattuso. Il ticket azzurro è seguito con attenzione da Torino, dove il fallimento della gestione Paratici-Pirlo costringerà la società bianconera a rifondare da zero il settore tecnico".