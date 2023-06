Repubblica - Giuntoli rischia di vivere un anno da separato in casa

Altro che Juventus. Cristiano Giuntoli rischia di vivere un anno da separato in casa. Ha un altro anno di contratto

Altro che Juventus. Cristiano Giuntoli rischia di vivere un anno da separato in casa. Ha un altro anno di contratto e De Laurentiis non ha alcuna intenzione di liberarlo. Per questo secondo Repubblica il rischio, concreto, è che il ds azzurro resti al Napoli ma con poteri relativi e col rischio di "vivere 12 mesi da separato in casa".