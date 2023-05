Repubblica - Giuntoli via, ma non i responsabili scouting: operano direttamente con ADL

Cristiano Giuntoli avrebbe voglia di una nuova sfida dopo otto anni di Napoli e sarebbe molto intrigato dalla proposta della Juventus

Cristiano Giuntoli avrebbe voglia di una nuova sfida dopo otto anni di Napoli e sarebbe molto intrigato dalla proposta della Juventus, scrive il quotidiano Repubblica raccontando che il contratto fino al 2024 non è un problema: "Giuntoli è pronto a rinunciare all’ingaggio per poi accettare la corte del club bianconero. Con lui, andrebbe via pure il suo vice Pompilio, mentre - si legge - sono confermati Micheli e Mantovani che lavorano direttamente con il club. De Laurentiis potrebbe ripetere la stessa operazione fatta proprio con Giuntoli puntando su un dirigente giovane (ha appena 40 anni) e di valore come Pietro Accardi dell’Empoli, grande scopritore di talenti".