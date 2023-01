Repubblica - Il Napoli blocca Cheddira e Caprile! Sul portiere del Bari anche Ajax e Bayern

Due gioielli del Bari potrebbero restare nella famiglia De Laurentiis.

TuttoNapoli.net

Due gioielli del Bari potrebbero restare nella famiglia De Laurentiis. Infatti, secondo l'edizione online di Repubblica, i due calciatori potrebbero passare in azzurro in estate: "Tanti i calciatori che il club pugliese sta mettendo in mostra, l’attaccante marocchino Cheddira - protagonista anche al Mondiale - e il portiere classe 2001 Caprile. Molte le offerte arrivate per i due calciatori, con il Bayern Monaco e Ajax molto interessate all’estremo difensore, ma il Bari ha bloccato sul nascere qualsiasi tipo di trattativa. Giuntoli lavora da tempo sui due profili, soprattutto su Caprile, con l'obiettivo di portare entrambi alla corte di Luciano Spalletti in estate".