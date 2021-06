Repubblica - Il Napoli vuole trattenere Petagna: solo in un caso le cose possono cambiare

Victor Osimhen nel 2022 sarà costretto ad abbandonare il Napoli per volare in Nigeria e prepararsi alla Coppa d'Africa. Per questo l'idea del Napoli, stando a quanto scritto da La Repubblica, sarebbe quella di tenere anche Andrea Petagna. Tuttavia - si legge - se qualcuno dovesse avanzare un'offerta importante il club azzurro prenderebbe in considerazione la sua cessione. Il Torino è interessato e, se perderà Belotti, potrebbe avere soldi freschi per un nuovo attaccante. Ma gli scenari non sono ancora chiari.