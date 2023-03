Repubblica - Il Real Madrid segue l'evoluzione di Kvaratskhelia: la strategia di ADL

Kvaratskhelia piace ovunque, persino il Real Madrid sta seguendo le sue evoluzioni

TuttoNapoli.net

Kvaratskhelia piace ovunque, persino il Real Madrid sta seguendo le sue evoluzioni, ma il Napoli - come scrive il quotidiano Repubblica con tutte le info -ha intenzione di blindarlo al termine del campionato per evitare qualsiasi speculazione e concentrarsi unicamente sulla prossima stagione. L’opzione è condivisa da Khvicha che a Napoli sta bene, intesa anche come città, e non vuole andare via. Almeno non adesso.