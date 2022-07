Repubblica - Il West Ham avvicina le richieste per Zielinski: ballano 5mln, i dettagli

GIOVANILI UFFICIALE - RINFORZO PER LA PRIMAVERA: ARRIVA OBARETIN A TITOLO DEFINITIVO DAL MILAN Altro rinforzo per le giovanili del Napoli dopo l’ingaggio di Andrea Mereu dalla Giana Erminio. Preso Nosa Edward Obaretin Altro rinforzo per le giovanili del Napoli dopo l’ingaggio di Andrea Mereu dalla Giana Erminio. Preso Nosa Edward Obaretin LE ALTRE DI A CRIPTOVALUTA IN CADUTA LIBERA, L'INTER NE FA LE SPESE: RITARDI NEI PAGAMENTI DAL MAIN SPONSOR Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore ci sono forti tensioni tra l'Inter e DigitalBits, nuovo main sponsor dei nerazzurri. La criptovaluta infatti, sarebbe in forte ritardo dei pagamenti, soprattutto dopo che il logo è passato dall'essere... Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore ci sono forti tensioni tra l'Inter e DigitalBits, nuovo main sponsor dei nerazzurri. La criptovaluta infatti, sarebbe in forte ritardo dei pagamenti, soprattutto dopo che il logo è passato dall'essere...