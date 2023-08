Repubblica - In Arabia sperano ancora di avere Osimhen, ma ADL l'ha blindato fino al 2027

Victor Osimhen è destinato a rimanere al Napoli, con tanto di rinnovo di contratto. A prescindere dalle speranze residue di chi lo vuole in Arabia Saudita.

Victor Osimhen è destinato a rimanere al Napoli, con tanto di rinnovo di contratto. A prescindere dalle speranze residue di chi lo vuole in Arabia Saudita. A scriverlo è La Repubblica: "In Arabia, a dire il vero, continuano a sperarci. Michael Emenalo, director of football della Lega calcio saudita, non ha usato giri di parole: « È un mio connazionale, mi piacerebbe molto averlo qui». Ma De Laurentiis lo ha blindato un paio di giorni fa e aspetta di risolvere gli ultimi dettagli per annunciare il contratto fino al 2027"