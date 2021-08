Repubblica - Insigne, ADL domani allo stadio: possibile faccia a faccia post-Venezia

Lorenzo Insigne sarà regolarmente in campo domani ed al Maradona ci sarà pure Aurelio De Laurentiis e - riferisce quest'oggi il quotidiano Repubblica - non è escluso che l’argomento rinnovo ritorni di attualità dopo la prima gara ufficiale della stagione con l’atteso faccia a faccia tra i due protagonisti. Per il capitano del Napoli non è ancora arrivata un’offerta congrua, potenzialmente in vendita - si legge - come tutti gli altri big della squadra, al motto di 'nessuno è incedibile'. Intanto però il Napoli, a differenza delle altre big, non ha ceduto nessuno dei suoi punti di forza.