Repubblica - Insigne non vuole ridursi lo stipendio: spunta una richiesta per il rinnovo

Lorenzo Insigne non vuole che il suo ingaggio venga ridotto. Attualmente guadagna 4.5 milioni a stagione e se proprio non può avere un aumento fisso, si aspetta almeno qualche bonus. E' quanto scritto su Repubblica oggi in edicola, con un'anticipazione, dunque, rispetto alla sua volontà di restare a Napoli. La maglia azzurra è il suo storico sogno, ma servirà trovare un accordo con la società.