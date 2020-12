Repubblica - Juve a caccia della quarta punta: Milik complicato, più praticabile Llorente

La volontà di Arkadiusz Milik è quella di trovare una soluzione a gennaio, condivisa ovviamente dal Napoli, per il quale il giocatore è fuori dal progetto. Stando a quanto scritto da La Repubblica, serviranno circa 10 milioni per acquistare il centravanti polacco, che però chiede un ingaggio da 5 milioni di euro. La Juventus è una pista complicata per gennaio proprio per questo motivo, senza dimenticare che Arek non sarebbe subito pronto. Per questo - si legge - in casa bianconera si starebbe pensando anche all'altro azzurro Fernando Llorente, una pista più praticabile.