Repubblica - Juve su Lukaku, manovra di disturbo in stile Marotta-Paratici: la situazione

Secondo il quotidiano se la Juventus sta aspettando l'eventuale uscita di Dusan Vlahovic prima di investire sul nuovo attaccante.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di Repubblica si concentra su una delle telenovelas di questo mercato, quella legata al futuro di Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano se la Juventus sta aspettando l'eventuale uscita di Dusan Vlahovic prima di investire sul nuovo attaccante, l'Inter ha già presentato una prima offerta da 30 milioni (respinta dal Chelsea, che ne chiede 45) perché ha deciso di prendere il belga a titolo definitivo. I bianconeri si sono inseriti pur sapendo che il belga vuole solo Milano sponda interista. Si tratta di una manovra di disturbo che ricorda molto i tempi della Marotta-Paratici dopo il divorzio del nerazzurro dalla Juventus.

Come sbloccare l'impasse?

Per chiudere l'affare l'Inter dovrà salire almeno a 38 milioni di euro per riportare Lukaku alla corte di Inzaghi. Si tratta dunque di una buonissima parte dei 55 milioni di euro che arriveranno dalla cessione di André Onana al Manchester United.