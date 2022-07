Repubblica - Kepa ad un passo! Accordo su ingaggio e cartellino: aspetta solo il via libera

Il Napoli accelera per Kepa Arrizabalaga. Stando a quanto riportato dall'edizione online de la Repubblica, è stato trovato un accordo tra Napoli e Chelsea

Il Napoli accelera per Kepa Arrizabalaga. Stando a quanto riportato dall'edizione online de la Repubblica, è stato trovato un accordo tra Napoli e Chelsea per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore, con il Chelsea che pagherà tre quarti dello stipendio dello spagnolo. Una bozza d'accordo c'è anche sul costo del cartellino: adesso le due società sono a lavoro per discutere dei bonus. Kepa ha scelto il Napoli e aspetta solo il via libera per approdare in Serie A.