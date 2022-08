Repubblica - Kessié può lasciare subito Barcellona: ci pensa anche il Napoli

Il Barcellona non può anche iscrivere Franck Kessié alla lista per LaLiga a causa di alcuni problemi finanziari.

Il Barcellona non può anche iscrivere Franck Kessié alla lista per LaLiga a causa di alcuni problemi finanziari, per questo da più parti arrivano voci su un immediato addio. E La Repubblica tra i possibili club interessati inserisce anche il Napoli nella sua edizione online:

"Il centrocampista, però, potrebbe anche decidere di sfruttare la clausola presente sul suo contratto e svincolarsi. Juventus e Napoli - che monitora la situazione vista l'imminente partenza di Ruiz verso il Psg - le due società che già in passato hanno manifestato un interesse importante nei confronti del calciatore".