Repubblica - Kim, intermediari Napoli in Turchia: il Rennes lo aspettava per le visite

Kim Min-jae e un intreccio di mercato tra Napoli e Rennes. Adesso gli azzurri sembrano in vantaggio, come conferma anche l'edizione online de La Repubblica: "In Turchia questa mattina sono arrivati gli intermediari del club partenopeo, per provare a chiudere la trattativa. Il Rennes, in tutto ciò, dopo aver pagato la clausola rescissoria del calciatore - 20 milioni di euro - aspettava Kim nel weekend per le visite mediche. Il calciatore però ha scelto il Napoli - pur avendo l’accordo economico con il club francese - adesso toccherà a Aurelio De Laurentiis chiudere l’affare".