Repubblica - Kim na non andrà subito a Castel di Sangro: il motivo

TuttoNapoli.net

Dal Fenerbahce al Napoli, ci siamo per il trasferimento di Kim Min-jae. Le ultime da La Repubblica: "È lui il prescelto per cambiare la difesa azzurra dopo l’addio del Comandante: il club di De Laurentiis pagherà la clausola rescissoria (e ne inserirà un’altra da 40 milioni) e già oggi il giocatore dovrebbe arrivare in Italia. Visite mediche a Villa Stuart, poi il trasferimento a Castel di Sangro per una “full immersion” nel mondo Napoli".