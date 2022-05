Repubblica - Koulibaly è un caso: Juve e Inter alla finestra, ma spunta anche la Roma

"Napoli, Koulibaly è un caso". E' così che titola La Repubblica nella sua edizione online, raccontando la situazione legata al rinnovo di Kalidou Koulibaly.

"Napoli, Koulibaly è un caso". E' così che titola La Repubblica nella sua edizione online, raccontando la situazione legata al rinnovo di Kalidou Koulibaly, il cui futuro in azzurro è più in bilico che mai e il cui scenario - si legge - potrebbe essere molto simile a quello di Lorenzo Insigne:

"Il difensore è in scadenza di contratto nel 2023 e, al momento, i primi contatti per il rinnovo non sono andati come i tifosi speravano. Il centrale senegalese ha uno stipendio di 6 milioni di euro e la proposta del presidente De Laurentiis è di 3 milioni, ovvero la metà. Il classe 1991 potrebbe andare a scadenza e tante sono le squadre interessate: Juventus e Inter su tutte, ma occhio alla Roma di Mourinho. Il club giallorosso sta seguendo da tempo la vicenda e tenterà di affondare il colpo a parametro zero".