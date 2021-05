Repubblica - Koulibaly in vetrina: valutazione alta, ma ADL non dirà no alle offerte

Si avvicina l'estate e come sempre il nome di Kalidou Koulibaly torna ad essere accostato alle big europee. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica scrive Liverpool e Bayern Monaco non hanno smai smesso di seguirlo. Il quotidiano aggiunge: "Koulibaly avrà 30 anni a giugno ed è quasi all’ultima chiamata. La valutazione resta alta (dai 50 milioni a salire) e la società non direbbe no a prescindere".