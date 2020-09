Repubblica, la griglia Serie A di Bocca: il Napoli non compare nelle prime 6

Il Napoli non è nelle prime 6 della griglia di partenza della Serie A del giornalista di Repubblica Fabrizio Bocca che così ha scritto sul suo blog sul sito del quotidiano: "Io ho scelto questa griglia: 1 Juventus, 2 Inter, 3 Milan, 4 Roma, 5 Lazio, 6 Atalanta. Solo una spiegazione velocissima e non una lunga dissertazione tecnica destinata a essere fin troppo teorica e comunque smentita al primo scivolone o sorpresa. Che prevedo copiose data la stagione ipercompressa e dall’altissimo peso specifico. Vedo Juve e Inter praticamente affiancate, generalmente si apprezza un certo ritorno di Milano, Roma come sorpresa, Atalanta che paga un po’ il prezzo dei suoi tanti impegni e risente della mancanza di Ilicic, lo stesso per la Lazio. Che nel finale di stagione era stata vittima di un evidente calo. E’ molto facile dire e anticipare le contestazioni. che trattasi di griglia di partenza e che al traguardo le posizioni possono essere ben differenti".