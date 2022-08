Repubblica - La Juve ha contattato Mertens: il belga non ha chiuso le porte

Il futuro di Dries Mertens, a pochi giorni dall'inizio della stagione, è ancora un rebus. Il matrimonio con il Napoli è finito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Dries Mertens, a pochi giorni dall'inizio della stagione, è ancora un rebus. Il matrimonio con il Napoli è finito, non nel migliore dei modi, la Salernitana spera in un sì da parte del belga, che aspetta l'Inter o la Juventus. Proprio i bianconeri nella giornata di ieri hanno fatto un sondaggio diretto con il calciatore, che non ha chiuso le porte, nonostante il suo forte rapporto con la piazza di Napoli. Viste le difficoltà di arrivare a Morata - il prescelto di Allegri - Depay e Martial, quello di Mertens è un nome che stuzzica la fantasia della dirigenza bianconera. Lo scrive Repubblica.