Repubblica - Lazio, caccia ad un nuovo portiere: spunta il nome di Meret

Dopo un avvio di stagione non eccelso Pepe Reina è stato relegato in panchina, Thomas Strakosha è invece destinato a salutare Roma a fine stagione a parametro zero, per la Lazio il mercato di gennaio potrebbe essere l’occasione giusta per anticipare un colpo fra i pali. A tal proposito il quotidiano La Repubblica riporta la voce di un interessa da parte del club capitolino per Alex Meret del Napoli. Il portiere è in scadenza di contratto nel 2023, ma in azzurro non ha mai trovato continuità, con Ospina che gli è stato preferito per il ruolo di titolare in campionato.