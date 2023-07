Repubblica - Lazio, si insiste per Zielinski: pronto rilancio di Lotito

Come scrive l'edizione romana di Repubblica, la Lazio ha messo nel mirino anche Piotr Zielinski, per cui il Napoli vuole almeno 30 milioni

Come scrive l'edizione romana di Repubblica, la Lazio ha messo nel mirino anche Piotr Zielinski, per cui il Napoli vuole almeno 30 milioni di euro senza concedere sconti. L'offerta di Lotito, al momento, si è assestata sui 25 milioni più bonus. Ma nuovi colloqui fra le parti sono previsti a breve. Resta in sospeso anche la situazione legata a Ciro Immobile, dato che non è arrivata alcune offerta dall'Arabia Saudita.