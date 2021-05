Repubblica - Le condizioni poste da Gattuso a Commisso per accettare la Fiorentina

Gennaro Gattuso è un'opzione per la panchina della Fiorentina. Il tecnico del Napoli piacerebbe molto a Rocco Commisso in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Repubblica, l'allenatore vorrebbe porre delle condizioni per il suo approdo in viola. La prima sarebbe legata al mercato che si svolgerebbe secondo le sue indicazioni, la seconda l'assunzione del suo staff con un contratto adeguato e la terza la cessione di chi potrebbe minare la serenità nello spogliatoio e ostacolare la costruzione di un progetto serio.