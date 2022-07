Repubblica - Lo Celso, da Paratici un assist a Giuntoli: arriva solo se parte Zielinski

TuttoNapoli.net

Il Napoli ha messo Giovani Lo Celso in cima alla lista nel caso in cui partisse Piotr Zielinski. A riferirlo è l'edizione odierna de La Repubblica: "I rapporti tra Giuntoli e Paratici, direttore sportivo del Tottenham, sono buoni e questo potrebbe agevolare l’affare. Il Napoli farà sul serio dopo la cessione di Piotr Zielinski, sempre più nel mirino del West Ham. Gli Hammers vogliono a tutti i costi il polacco e sono pronti ad aumentare la proposta di ingaggio (5,5 milioni di euro più bonus) per ottenere il suo sì".