Repubblica - Lozano, è braccio di ferro: senza rinnovo può finire fuori rosa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra “color che son sospesi” si trovano anche Lozano e Zielinski, scrive quest'oggi Repubblica raccontando che "per il Chucky si rischia il braccio di ferro, fino all’estrema ipotesi — in mancanza di accordi — dell’esclusione del messicano dalla rosa. L’agente del polacco è invece arrivato a Dimaro per parlare con De Laurentiis e trovare una soluzione consensuale. L’offerta della Lazio di Sarri fa propendere per l’addio del centrocampista, valutato da De Laurentiis 25 milioni. Lotito però vorrebbe spenderne meno e i caratteri non semplici dei due presidenti sono un ostacolo molto ingombrante"