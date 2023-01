Repubblica - Lozano, rinnovo in alto mare e voglia di Premier: due club lo corteggiano

GIOVANILI UFFICIALE - RINFORZO PER L'UNDER 16: ARRIVA UN'ALA DALLA TURRIS, I DETTAGLI Nuovo rinforzo per il settore giovanile del Napoli: arriva Simone Notaro, classe 2007, ad arricchire l'organico dell'Under 16. Nuovo rinforzo per il settore giovanile del Napoli: arriva Simone Notaro, classe 2007, ad arricchire l'organico dell'Under 16. LE ALTRE DI A SARRI CONTINUA AD ANDARE A CORRENTE ALTERNATA: "LA LAZIO NON SA PIÙ PALLEGGIARE" Altro passo falso per la Lazio di Maurizio Sarri che perde in casa del Lecce 2-1. Per La Gazzetta dello Sport il tecnico biancoceleste è da 5,5: "Primo tempo in controllo, quando la pressione aumenta perde il centrocampo e non ha... Altro passo falso per la Lazio di Maurizio Sarri che perde in casa del Lecce 2-1. Per La Gazzetta dello Sport il tecnico biancoceleste è da 5,5: "Primo tempo in controllo, quando la pressione aumenta perde il centrocampo e non ha...