Repubblica - Maksimovic, non solo il Galatasaray: ci pensa anche la Roma

La Roma cerca di completare l'organico a disposizione di Josè Mourinho. Andrea Belotti è bloccato, ma per l'entrata dell'ex Toro serve la partenza di uno tra Shomurodov e Afena, corteggiato dalla Cremonese. Per i giallorossi non c'è da rinforzare solo attacco, per la difesa nelle ultime ore è stato fatto un sondaggio per il Nikola Maksimovic. L'ex centrale del Napoli è vicino al Galatasaray, club col quale sta trattando da tempo, ma la Roma ci pensa. A riferirlo è l'edizione online di Repubblica.