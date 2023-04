Repubblica - Meret può valutare offerte dalla Premier: il Napoli ha fissato il prezzo

Alex Meret potrebbe partire la prossima estate. Ci sono due scenari per il suo futuro: rinnovo del contratto col Napoli o valutazione delle offerte

© foto di www.imagephotoagency.it

Alex Meret potrebbe partire la prossima estate. Ci sono due scenari per il suo futuro: rinnovo del contratto col Napoli o valutazione delle offerte in arrivo dalla Premier League, come quella del Tottenham. Ma quanto è valutato il portiere friulano dal club azzurro? Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, la sua valutazione supera i 30 milioni di euro.