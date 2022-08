Repubblica - Meret, riserve da sciogliere sullo Spezia: il Torino ci spera

Lo Spezia attende una risposta da Alex Meret, ma il portiere del Napoli non ha ancora sciolto le riserve.

Lo Spezia attende una risposta da Alex Meret, ma il portiere del Napoli non ha ancora sciolto le riserve. Il club ligure, però, ha fretta e nelle ultime ore è tornato su Dragowski della Fiorentina, ora il polacco è in pole. In caso di arrivo di Kepa o Navas, Meret potrebbe rientrare in ottica Torino, con Juric alla ricerca di un nuovo portiere. A riportarlo è l'edizione online di Repubblica.