Repubblica - Napoli non intenzionato a riscattare Gollini: sondaggio della Roma

Con Rui Patricio in scadenza contrattuale a giugno 2024, la Roma si sta guardando intorno anche tra i portieri. Come scrive La Repubblica, uno degli estremi difensori che interessano a Tiago Pinto è Pierluigi Gollini, questa stagione in prestito al Napoli, ma di proprietà dell'Atalanta. Con i campioni d'Italia che non hanno intenzione di riscattarlo e con l'Atalanta che ha già Musso e Sportiello, il calciatore sarà ceduto nuovamente.