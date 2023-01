Repubblica - Napoli-Ounahi, decisiva la volontà del giocatore: vuole l'azzurro!

Bereszynski sarà il nuovo vice sulla fascia destra della difesa del capitano di Di Lorenzo. Ma il mercato invernale del Napoli non finisce qui

Bereszynski sarà il nuovo vice sulla fascia destra della difesa del capitano di Di Lorenzo. Ma il mercato invernale del Napoli non finisce qui, assicura quest'oggi il quotidiano La Repubblica: "Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta infatti stringendo i tempi per prenotare subito il centrocampista marocchino Azedine Ounahi, lasciandolo però ai francesi dell’Angers Sporting Club fino a giugno. Il cartellino del giocatore costerà 15 milioni: decisiva la sua voglia di trasferirsi in maglia azzurra".