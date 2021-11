Repubblica - Nessun problema per il riscatto di Anguissa: il cartellino vale già il doppio

André-Frank Zambo Anguissa verrà sicuramente riscattato dal Napoli e sarà un punto di riferimento anche per la prossima stagione. A scriverlo è La Repubblica, secondo cui i 15 milioni da versare al Fulham per ottenere il camerunese non sono un problema. Anzi, sono pochi, alla luce delle grandi prestazioni del giocatore, il cui cartellino ad oggi vale già almeno il doppio.