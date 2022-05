Repubblica - Non solo Osimhen e Fabian: possibili addio di cinque big per rifare mercato

Il Napoli è tornato in Champions e molti calciatori si sono messi in vetrina, non mancano le offerte per la prossima stagione

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il Napoli è tornato in Champions e molti calciatori si sono messi in vetrina, non mancano le offerte per la prossima stagione. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che potrebbero partire diversi big coi soldi ricavati da reinvestire sul mercato. Oltre a Fabian e Osimhen, seguito dalla Premier League, sono in bilico anche le posizioni di Koulibaly, Lozano e Zielinski, per cui ha chiesto informazioni il Bayern Monaco.