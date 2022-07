Repubblica - Opportunità Navas e Meret non firma: il PSG può pagare quasi tutto l'ingaggio

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

La trattativa del rinnovo del contratto di Alex Meret è quasi conclusa. La firma è attesa proprio a Dimaro, scrive il quotidiano Repubblica sottolineando però che c’è la sensazione che qualcosa possa succedere perché Spalletti vuole due portieri forti ed il Napoli farà una scelta con calma verificando pure possibili opportunità provenienti dagli altri campionati europei.

Circola con insistenza la voce di Keylor Navas: "Guadagna 12mln di euro netti a stagione, cifra fuori portata per quasi tutti i club europei. Il Psg, però, potrebbe agevolare il trasferimento versando la quasi totalità dello stipendio. Lo farebbe per risolvere un problema di spogliatoio puntando con decisione su Donnarumma. Una soluzione del genere, dunque, farebbe drizzare le antenne al Napoli che si garantirebbe un rinforzo di lusso.

L’altro è Kepa: "Al Chelsea il basco non ha più spazio e anche in questo caso i Blues dovrebbero finanziare la quasi totalità dell’ingaggio. A quel punto ovviamente Meret scivolerebbe nuovamente in panchina e per questo motivo la firma sul rinnovo non c’è. Per l’ex Udinese si è pensato anche ad una soluzione ponte in prestito prima di decidere definitivamente il futuro: l’ipotesi Empoli, però, non è decollata perché Vicario dovrebbe rimanere. Resta il Torino che ha chiesto informazioni".