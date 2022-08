Repubblica - Ora il Napoli deve far presto a chiudere Simeone: insidia dalla Germania

Da tempo Giovanni Simeone è in attesa che il Napoli chiuda l'affare con l'Hellas Verona per potersi vestire d'azzurro. Le ultime arrivano da La Repubblica

Da tempo Giovanni Simeone è in attesa che il Napoli chiuda l'affare con l'Hellas Verona per potersi vestire d'azzurro. Le ultime arrivano da La Repubblica: "I tempi si sono dilatati perché l’altra tessera del mosaico – Petagna – non è ancora andata al Monza per lasciare libero il posto del Cholito. Nulla è cambiato, ma la velocità di crociera dovrà aumentare nelle prossime ore. Simeone piace anche al Borussia Dortmund, a caccia di un bomber per sostituire lo sfortunato Haller, costretto a rimanere fermo diversi mesi. Il club tedesco ha chiesto informazioni. Il Napoli conserva un considerevole vantaggio ma dovrà concretizzarlo, magari provando a definire la cessione di Petagna".