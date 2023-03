Repubblica - Osimhen, ci prova il Psg: possibile offerta choc per convincere ADL

Pista nuova per Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli piace molto in Premier League, ma non solo

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Pista nuova per Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli piace molto in Premier League, ma non solo. C'è una squadra che potrebbe tentare l'assalto al giocatore di Spalletti: il Psg. Che ha già avuto Lavezzi e Cavani dopo l'esperienza napoletana di entrambi. Secondo Repubblica, date le ampie disponibilità economiche, il club francese potrebbe accontentare De Laurentiis offrendo una cifra vicina ai 150 milioni.