Repubblica - Osimhen, gli agenti sono in Italia: giorni decisivi ed è già pronto sostituto

Victor Osimhen potrebbe partire in estate. Gli agenti sono in Italia, il Napoli vorrebbe blindarlo ma non è facile trattare il rinnovo

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Victor Osimhen potrebbe partire in estate. Gli agenti sono in Italia, il Napoli vorrebbe blindarlo ma non è facile trattare il rinnovo (scadenza attuale è 2025 e stipendio è già di 5 milioni). L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che la società tratta Beto dell'Udinese come probabile - ma non unica - alternativa, mentre Osi non resterebbe insensibile ad una maxi-offerta.