Repubblica - Osimhen, la precisazione nasconde una notizia: le parti ci riproveranno

Una precisazione che in realtà nasconde una notizia, scrive il quotidiano Repubblica in merito alla nota del club sulle parole di ADL

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Una precisazione che in realtà nasconde una notizia, scrive il quotidiano Repubblica in merito alla nota del club sulle parole di ADL sul rinnovo di Osimhen. Le parti torneranno ad incontrarsi a breve per capire quale sarà il futuro del numero 9: "La questione del rinnovo non si è sbloccata nonostante un’estate intera di trattative tra Dimaro e Castel di Sangro ma De Laurentiis ha voluto chiarire di non avere rapporti difficili con il suo bomber.

Ci sarà un nuovo vertice per decidere di comune accordo il percorso: senza rinnovo – che obiettivamente sembra più lontano – la cessione in estate è l’ipotesi più probabile, considerando che Osimhen è in scadenza nel 2025".